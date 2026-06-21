Murió a los 94 años Ramiro Valdés, aliado de Fidel Castro y símbolo de la represión de la dictadura

Este domingo murió a los 94 años Ramiro Valdés, allegado a los hermanos Fidel y Raúl Castro y fundador de los servicios de inteligencia cubanos, según anunció el jefe de la dictadura de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"La partida física del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez duele profundamente, como la de un padre", escribió en sus redes sociales Díaz-Canel.

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"Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha", añadió Díaz-Canel.



Valdés, pieza clave en la represión y la crisis del pueblo cubano, era además uno de los pocos que ostentaban en Cuba el título de "Comandante de la Revolución".

Miembro del Partido Comunista Cubano (PCC, único) y de su Buró Político, el miembro de la dictadura fue también ministro del Interior y creó el G2, el servicio de seguridad del Estado (servicios de inteligencia) de la isla.

Cabe recordar que el G2 fue tema de conversación en mayo en la administración de Estados Unidos, que amplió sus sanciones contra el régimen cubano y puso en la mira al núcleo del aparato de seguridad de la isla, incluyendo a la Dirección General de Inteligencia (DGI).

Siempre vestido con el uniforme militar de la dictadura en sus apariciones públicas, Valdés dedicó los últimos años de su vida a apoyar a Díaz-Canel.

Mientras caen las figuras de la represión, el Gobierno de Estados sigue presionando a la dictadura cubana, a cuyos líderes amenazó y les recordó el final de su aliado venezolano, Nicolás Maduro, hoy en una prisión en Estados Unidos.