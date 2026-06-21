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Domingo, 21 de junio de 2026
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Cuba

Murió a los 94 años Ramiro Valdés, aliado de Fidel Castro y símbolo de la represión de la dictadura

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Ramiro Valdés (AFP)
Ramiro Valdés (AFP)
Siempre vestido con el uniforme militar de la dictadura en sus apariciones públicas, Valdés dedicó los últimos años de su vida a apoyar al dictador Díaz-Canel.

Este domingo murió a los 94 años Ramiro Valdés, allegado a los hermanos Fidel y Raúl Castro y fundador de los servicios de inteligencia cubanos, según anunció el jefe de la dictadura de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"La partida física del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez duele profundamente, como la de un padre", escribió en sus redes sociales Díaz-Canel.

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"Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha", añadió Díaz-Canel.


Valdés, pieza clave en la represión y la crisis del pueblo cubano, era además uno de los pocos que ostentaban en Cuba el título de "Comandante de la Revolución".

Miembro del Partido Comunista Cubano (PCC, único) y de su Buró Político, el miembro de la dictadura fue también ministro del Interior y creó el G2, el servicio de seguridad del Estado (servicios de inteligencia) de la isla.

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Cabe recordar que el G2 fue tema de conversación en mayo en la administración de Estados Unidos, que amplió sus sanciones contra el régimen cubano y puso en la mira al núcleo del aparato de seguridad de la isla, incluyendo a la Dirección General de Inteligencia (DGI).

Siempre vestido con el uniforme militar de la dictadura en sus apariciones públicas, Valdés dedicó los últimos años de su vida a apoyar a Díaz-Canel.

Mientras caen las figuras de la represión, el Gobierno de Estados sigue presionando a la dictadura cubana, a cuyos líderes amenazó y les recordó el final de su aliado venezolano, Nicolás Maduro, hoy en una prisión en Estados Unidos.

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