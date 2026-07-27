Estas son las impactantes imágenes de caballos que huyen de incendios por calles de un pueblo tras ser soltados por centro de equitación en Francia

Los incendios que azotan zonas de Francia, en medio de las altas temperaturas, dejaron unas impresionantes imágenes tras la decisión desesperada de un centro ecuestre de liberar a sus caballos para que lograran escapar de las llamas.

Las imágenes parecen sacadas de película o hechas con herramientas digitales pero, lamentablemente, son reales y retratan la magnitud que han tenido las conflagraciones en territorio francés.

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El incendio que ha arrasado 42.000 hectáreas cerca de Burdeos, en el suroeste de Francia, tenía este lunes "menos focos activos", indicaron los bomberos, a medios internacionales, que siguen sin tener "el fuego bajo control".

Francia se enfrenta a una serie de incendios que, desde principios de año, arrasó 115.000 hectáreas. El fuego declarado al noroeste de Burdeos obligó a evacuar a 220.000 personas.

"Tenemos menos focos activos que ayer [domingo]. Las condiciones meteorológicas son favorables, con menos viento", declaró Wilfried Schneider, vocero del servicio departamental de incendios y socorro Sdis 33.

Pero "no podemos decir que el incendio está estabilizado", precisó. "Hemos estabilizado una situación que era completamente inestable, pero aún no tenemos el fuego bajo control", apuntó.

Tras varios días de avance ininterrumpido, "la situación se mantuvo globalmente estable durante la noche, sin cambios importantes que señalar", indicó en la mañana la prefectura local.

El regreso de una lluvia ligera y el rocío de la mañana dieron un poco de respiro a los bomberos, pero no bajan la guardia ante la ola de calor prevista a partir del martes, con máximas de hasta 40 ºC.

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En total, este incendio destruyó 240 viviendas, según la prefectura. Aunque no hubo víctimas civiles, 84 bomberos resultaron heridos, de los cuales diez tuvieron que ser evacuados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó este lunes una reunión de crisis consagrada a los incendios.