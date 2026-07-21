Presidente de la Liga de España pide el fin de la era Infantino en la FIFA: “Es un sistema enfermo”

El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, lanzó una contundente arremetida contra la directiva de la FIFA y su presidente, asegurando que la institución rectora del balompié mundial está “destruyendo la industria del fútbol” y actuando bajo conveniencias comerciales e individuales.

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En declaraciones concedidas al diario italiano La Gazzetta dello Sport, el dirigente español no dudó en afirmar que la gestión de Infantino ha llegado a su fin.

“Creo que su etapa ya ha terminado. Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones; no hay mucho más que añadir, ¿verdad? No existe un candidato alternativo, porque nadie quiere presentarse para perder. Ese es el sistema, y es un sistema enfermo desde su origen. No debería seguir, pero la situación actual hace que no se marche”, aseveró Tebas.

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El líder del fútbol español cuestionó severamente la toma de decisión del organismo internacional durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, señalando que la identidad organiza torneos de forma arbitraria sin consultar a las ligas ni a los actores del deporte.

“Es la demostración de que estamos gobernados por una institución que hace y decide lo que quiere, cuando quiere, siguiendo únicamente sus propios intereses, sin pensar, y mucho menos consultar, al resto del fútbol. Y, en muchos casos, actúa perjudicando al fútbol”, criticó.

Entre sus observaciones Tebas calificó las pausas de hidratación vistas durante los encuentros del Mundial como una “mentira” comercial.

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“En LaLiga las tenemos, pero cuando realmente hace calor. Aquí, en los estadios de Dallas, Los Ángeles o Atlanta había aire acondicionado; yo tuve que ponerme un jersey en la grada. Era una mentira: una pausa para la publicidad”, sostuvo el directivo reavivando el debate sobre el impacto económico de la FIFA sobre las competiciones nacionales.