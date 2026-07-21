NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
FIFA

Presidente de la Liga de España pide el fin de la era Infantino en la FIFA: “Es un sistema enfermo”

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
javier Tebas Presidnete de la Liga-Foto: EFE
javier Tebas Presidnete de la Liga-Foto: EFE
En una dura entrevista con la prensa italiana, el presidente de la Liga afirmó que la etapa de Gianni Infantino ya ha terminado y acusó al organismo de actuar como un sistema enfermo que destruye al fútbol.

El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, lanzó una contundente arremetida contra la directiva de la FIFA y su presidente, asegurando que la institución rectora del balompié mundial está “destruyendo la industria del fútbol” y actuando bajo conveniencias comerciales e individuales.

TE PUEDE INTERESAR:

En declaraciones concedidas al diario italiano La Gazzetta dello Sport, el dirigente español no dudó en afirmar que la gestión de Infantino ha llegado a su fin.

“Creo que su etapa ya ha terminado. Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones; no hay mucho más que añadir, ¿verdad? No existe un candidato alternativo, porque nadie quiere presentarse para perder. Ese es el sistema, y es un sistema enfermo desde su origen. No debería seguir, pero la situación actual hace que no se marche”, aseveró Tebas.

o

El líder del fútbol español cuestionó severamente la toma de decisión del organismo internacional durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, señalando que la identidad organiza torneos de forma arbitraria sin consultar a las ligas ni a los actores del deporte.

“Es la demostración de que estamos gobernados por una institución que hace y decide lo que quiere, cuando quiere, siguiendo únicamente sus propios intereses, sin pensar, y mucho menos consultar, al resto del fútbol. Y, en muchos casos, actúa perjudicando al fútbol”, criticó.

Entre sus observaciones Tebas calificó las pausas de hidratación vistas durante los encuentros del Mundial como una “mentira” comercial.

o

“En LaLiga las tenemos, pero cuando realmente hace calor. Aquí, en los estadios de Dallas, Los Ángeles o Atlanta había aire acondicionado; yo tuve que ponerme un jersey en la grada. Era una mentira: una pausa para la publicidad”, sostuvo el directivo reavivando el debate sobre el impacto económico de la FIFA sobre las competiciones nacionales.

Temas relacionados:

FIFA

Copa del Mundo

España

Selección de España

Gianni Infantino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Zona destruida en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Madre busca extremidad de su hija entre los escombros: su cuerpo desapareció de la morgue

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Advierten de los planes de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder: “El diablo está en los detalles”

Delcy Rodríguez, Donald Trump, María Corina Machado
María Corina Machado

Trump estaría usando el regreso de María Corina para presionar a Delcy Rodríguez y le habría advertido que la líder democrática no debe recibir ningún daño, según The New Yorker

Daniel Ortega - Foto EFE
Daniel Ortega

Tenebroso: Dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia que no habrá más elecciones en el país

Más de Actualidad

Ver más
Joven busca a su hermano en Venezuela (NTN24)
Terremoto en Venezuela

"Suelten las armas y agarren una pala": joven que busca a su hermano les envía un sentido mensaje a los militares en Venezuela

El régimen venezolano tendría responsabilidad dentro de la tragedia - Fotos: EFE/AFP
Terremoto en Venezuela

“Esto fue el resultado de décadas de corrupción y negligencia”: analista político sobre la responsabilidad del régimen por la tragedia de los terremotos

Ataques de Rusia a Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Reportan al menos ocho muertos y decenas de heridos por ataques de Rusia en Ucrania: Zelenski pide "más medios para proteger a la gente del mal ruso"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Flávio Bolsonaro | Foto: EFE
Brasil

Heredero político: la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro que se da entre polémicas y disputas legales

Joven busca a su hermano en Venezuela (NTN24)
Terremoto en Venezuela

"Suelten las armas y agarren una pala": joven que busca a su hermano les envía un sentido mensaje a los militares en Venezuela

El régimen venezolano tendría responsabilidad dentro de la tragedia - Fotos: EFE/AFP
Terremoto en Venezuela

“Esto fue el resultado de décadas de corrupción y negligencia”: analista político sobre la responsabilidad del régimen por la tragedia de los terremotos

Ataques de Rusia a Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Reportan al menos ocho muertos y decenas de heridos por ataques de Rusia en Ucrania: Zelenski pide "más medios para proteger a la gente del mal ruso"

Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano (AFP)
Elecciones en Perú

Candidato izquierdista peruano pidió anular los votos emitidos en el extranjero y sigue sin definirse la elección presidencial

Lamine Yamal, futbolista español (AFP)
Lamine Yamal

Padre de Lamine Yamal explicó la razón por la que no viajó en todo el Mundial a ver a su hijo con la Selección de España

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Ante la mirada fría del hijo de Maduro, Delcy Rodríguez admite que entrada de EE. UU. en Venezuela es "el camino correcto"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre