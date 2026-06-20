"El agua les llegó al cuello": análisis de las medidas económicas que el régimen cubano tomó bajo la presión de Estados Unidos

Mauricio de Miranda, codirector del Laboratorio de Pensamiento Cívico Cuba y profesor del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana de Cali, expresó escepticismo sobre las recientes reformas anunciadas por el régimen en La Habana en medio de la presión que ha ejercido en las últimas semanas el Gobierno de Estados Unidos.

"Una cosa son las medidas anunciadas y otra cosa son las medidas que se vayan a tomar", señaló el experto tras recordar programas previos que nunca se concretaron.

El economista advirtió que estas medidas podrían conducir a "un capitalismo autocrático patrimonial al estilo ruso".

Reclamó, además, la ausencia de transformaciones políticas e institucionales que garanticen el imperio de la ley.