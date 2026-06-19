Estados Unidos dice que las reformas de Cuba "son señales de humo superficiales del régimen" y que "llegan con gran retraso"

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, calificó las reformas económicas anunciadas por Cuba como "señales de humo superficiales del régimen" que "llegan con gran retraso".

"Estas 'reformas económicas' graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano", dijo un portavoz del departamento de Estado a la agencia AFP.

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El jueves, la dictadura castrista adoptó un amplio paquete de reformas destinadas a impulsar la economía, que enfrenta su peor crisis en décadas y que incrementó tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación de Washington en enero.

Las supuestas reformas, un paquete de 176 aprobadas por la Asamblea Nacional, representan el mayor paquete de medidas económicas en los casi 70 años de comunismo en la isla.

Sin embargo, para la Administración del presidente Donald Trump se trata de una "estrategia típica" de anunciar "supuestas reformas para crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen", según refirió la fuente.

En esa línea, el funcionario indica que Washington exige "reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que hagan a Cuba atractiva para los inversionistas (...) y ofrezcan al pueblo cubano la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece".

En entrevista con NTN24, Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, afirmó que "esta lista de reformas no es un acto voluntario de querer cambiar el sistema ni de querer salir de la crisis ahora en la que estamos metidos".

"Es más bien una respuesta a la presión que ha sometido Estados Unidos al régimen cubano en los últimos meses", sentenció el analista.