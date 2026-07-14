Fuerte patada y penal para España: la jugada que marcó el primer tiempo de la semifinal ante Francia

El primer partido de las semifinales del Mundial comenzó con un penal para España que, al minuto 25, gana con un gol de Mikel Oyarzabal.

La jugada, libre de polémica, llegó tras una fuerte patada del lateral francés Lucas Digne sobre el joven Lamine Yamal.

Aunque este tipo de acciones de juego suelen ser discutidas, la fuerza de la falta no generó grandes discusiones.

Al minuto 22 Oyarzabal convirtió el penal en gol y puso al equipo ibérico por delante, pese al favoritismo de los galos.

Alineación confirmada de Francia:

Mike Maignan.

Jules Koundé.

Dayot Upamecano.

William Saliba.

Lucas Hernández.

Aurélien Tchouaméni.

Adrien Rabiot.

Ousmane Dembélé.

Michael Olise.

Bradley Barcola.

Kylian Mbappé.

Alineación de España: