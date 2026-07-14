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Martes, 14 de julio de 2026
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Mundial 2026

Fuerte patada y penal para España: la jugada que marcó el primer tiempo de la semifinal ante Francia

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Mundial 2026
Foto: Mundial 2026
Aunque este tipo de acciones de juego suelen ser discutidas, la fuerza de la falta no generó grandes discusiones.

El primer partido de las semifinales del Mundial comenzó con un penal para España que, al minuto 25, gana con un gol de Mikel Oyarzabal.

La jugada, libre de polémica, llegó tras una fuerte patada del lateral francés Lucas Digne sobre el joven Lamine Yamal.

Aunque este tipo de acciones de juego suelen ser discutidas, la fuerza de la falta no generó grandes discusiones.

Al minuto 22 Oyarzabal convirtió el penal en gol y puso al equipo ibérico por delante, pese al favoritismo de los galos.

Alineación confirmada de Francia:

  • Mike Maignan.
  • Jules Koundé.
  • Dayot Upamecano.
  • William Saliba.
  • Lucas Hernández.
  • Aurélien Tchouaméni.
  • Adrien Rabiot.
  • Ousmane Dembélé.
  • Michael Olise.
  • Bradley Barcola.
  • Kylian Mbappé.

Alineación de España:

  • Unai Simón.
  • Pedo Porro.
  • Pau Cubarsí.
  • Aymeric Laporte.
  • Marc Cucurella.
  • Rodri.
  • Fabián Ruiz.
  • Dani Olmo.
  • Lamine Yamal.
  • Álex Baena.
  • Mikel Oyarzabal.

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