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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Murió en Colombia Daniela Largo, quien fue rescatada bajo los escombros del terremoto tras permanecer atrapada durante 36 horas

agosto 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Rescate de Daniela Largo - AFP
Rescate de Daniela Largo - AFP
Largo permanecía en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico en Risaralda y, aunque fue reanimada durante 17 minutos, su corazón quedó funcionando al 20%.

Este viernes falleció Daniela Largo, quien había sido rescatada en Pereira durante la noche del martes luego de permanecer 36 horas atrapada bajo los escombros del terremoto que sacudió Colombia el lunes.

Cabe resaltar que el estado de salud de la mujer de 32 años, que dejó a un menor de 12, se había agravado durante su traslado al hospital, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio, según Noticias RCN, que informó en primer lugar sobre el suceso.

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El martes, la historia de Daniela se convirtió en una esperanza para quienes permanecen bajo los escombros, pero su fallecimiento muestra las graves secuelas que pueden sufrir incluso aquellos que los rescatistas logran encontrar.

Martha Sánchez, madre de Daniela Largo, había señalado en declaraciones a NTN24 que veía a su hija "un poquito delicada", mientras guardaba en ese momento "la esperanza de que ella va a salir de esto".

Largo permanecía en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico en Risaralda y, aunque fue reanimada durante 17 minutos, su corazón quedó funcionando al 20%.

Sánchez, su mamá, había hablado sobre las angustiantes horas que vivió durante el rescate de su hija, uno de los más sonados en el país.

"Fueron horribles, se me hicieron como años esperando que sacaran a mi hija de esos escombros, solo pegada de nuestro señor y esperando su voluntad. Yo sabía que ella iba a salir de allá", mencionó.

La emergencia que enfrenta Colombia tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado lunes con epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando cifras devastadoras.

Mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate, las autoridades actualizan los datos de las personas afectadas y de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

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De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 4:30 p.m. de este viernes 14 de agosto, el terremoto ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios del país.

En total, se han registrado 288 personas fallecidas, 4.018 heridas, 202 desaparecidas y 354 personas rescatadas.

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