René Bolio advierte que una invasión china a Taiwán sería el primer conflicto entre superpotencias de la historia

La creciente tensión entre China y Taiwán representa una amenaza sin precedentes para la estabilidad global, advirtió René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, quien alertó sobre las consecuencias de un posible conflicto armado en la región. "Podrían enfrentarse a los Estados Unidos en una guerra y eso, de cualquier manera que se quiera ver, sería el primer conflicto entre dos superpotencias de la historia", señaló Bolio durante su participación en NTN24, al referirse a los tratados de defensa mutua que vinculan a Taiwán con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Según René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la situación puede compararse con casos recientes, como la invasión rusa a Ucrania. En ese sentido, señaló que Beijing mantiene una política de paciencia para la "reunificación" con Taiwán, pero no descarta el uso de la fuerza militar. Asimismo, China ha intensificado sus ejercicios militares frente a las costas taiwanesas, enviando barcos, aviones y misiles como demostración de fuerza. Finalmente, Bolio concluyó destacando que el pueblo taiwanés vive "en elecciones libres, con educación plena, con salud plena, con democracia plena" y no tiene interés en incorporarse a un régimen comunista.