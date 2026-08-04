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Martes, 04 de agosto de 2026
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Salud

El enemigo que no se ve: así afecta el humo de los incendios forestales al cuerpo humano

agosto 4, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Mientras grandes incendios forestales continúan activos en Europa y otras regiones del mundo, impulsados por intensas olas de calor, millones de personas enfrentan una amenaza que va más allá de las llamas: el humo.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el humo de los incendios está compuesto por una mezcla de gases y partículas finas (PM2.5) que pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

Su exposición puede provocar irritación en los ojos, tos, dificultad para respirar y agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

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Los mayores riesgos recaen sobre niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.

Además, especialistas advierten que el humo de los incendios puede desplazarse miles de kilómetros y permanecer en el aire durante varios días o semanas, afectando incluso a poblaciones alejadas del fuego.

Ante este panorama, la EPA recomienda permanecer en espacios cerrados cuando la calidad del aire sea mala, evitar actividades físicas al aire libre y utilizar mascarillas tipo N95 si es necesario salir, ya que las mascarillas de tela o quirúrgicas no filtran las partículas finas presentes en el humo.

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