En medio del aniversario del fraude, venezolanos acuden a las calles para exigir la salida del régimen

En medio del segundo aniversario del fraude electoral del 28 julio de 2024, los venezolanos acudieron a las calles para exigir la salida del régimen chavista que hoy dirige Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de este año. Cientos de ciudadanos atiborraron las calles de Caracas tras el llamado del Partido Vente Venezuela que dirigen la Nobel de Paz María Corina Machado y Edmundo González, el presidente legítimo que derrotó a Maduro en las urnas hace dos años. Con pancartas, los venezolanos piden que “cese el saqueo de la usurpación” aludiendo a la dictadura chavista que sigue en el poder pese a robarse las elecciones y pese a la captura del dictador Maduro el 3 de enero.