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Nicolás Maduro
Programa: El Informativo

Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos: ¿Un tirano afligido o cinismo VIP?

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
La más reciente fotografía del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien permanece en una prisión en Estados Unidos luego que la administración de Donald Trump se lo llevara de Venezuela el pasado 3 de enero, sigue generando reacciones. Mientras la dictadura venezolana ha intentado mostrar a Maduro como un hombre perseguido y martirizado, lo que dejaron ver las fotografías es todo lo contrario, deja ver su cinismo por las comodidades que tiene.

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