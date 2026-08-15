Oficial: este es el grande de Europa en el que jugará Ferran Torres, quien anotó el gol del título en el Mundial 2026 para España

El campeón del mundo con la selección de España Ferran Torres, autor del único gol en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue presentado oficialmente este sábado como nueva contratación de un equipo grande de Europa, procedente del Barcelona.

Torres, que ganó tres títulos de La Liga cuando jugaba en ese grande de España, entró como suplente en la final del Mundial y marcó en la prórroga para frustrar las esperanzas de la selección de Argentina de alcanzar el bicampeonato mundial.

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El futbolista de 26 años se unió al Barcelona procedente del Manchester City en el mercado de fichajes de enero de 2022 y marcó 65 goles en 207 partidos con el gigante catalán, incluyendo el gol en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en 2025.

¿Dónde jugará ahora Ferran Torres?

Tras su gran desempeño en la cita mundialista que concluyó hace casi un mes, Torres se robó las miradas de varios equipos a nivel mundial, pero fue uno solo el que se robó su atención.

Se trata del Paris-Saint Germain, que anunció con un emocionante video la contratación del atacante de La Roja.

"¡Ferran Torres se une al Paris Saint-Germain! El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la llegada de Ferran Torres. El delantero español, campeón del mundo, se ha comprometido con el Club hasta 2031 y llevará el dorsal número 9", publicó el PSG.

El delantero de 26 años le costó al vigente campeón de la Ligue 1 unos 50 millones de euros (58 millones de dólares).

El exjugador del Valencia y del Manchester City se reencuentra con el entrenador del PSG, Luis Enrique, quien, como seleccionador español, le dio la oportunidad de debutar internacionalmente en un partido de la Liga de Naciones contra Alemania en 2020.

"Ferran es un jugador internacional de primer nivel, al que conocemos muy bien", declaró Luis Enrique a los medios de comunicación el sábado. "Creo que se adaptará perfectamente a lo que queremos que haga", agregó.

El estratega señaló que se trata de "un jugador que puede jugar en cualquier posición del ataque". "Tenemos jugadores que se han marchado o que están a punto de hacerlo, por lo que es importante que encontremos a este tipo de jugador", expresó.

Por su parte, Torres, que también ganó la Eurocopa 2024 con España, afirmó que el PSG no ha perdido su hambre de éxito a pesar de haber ganado dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones.

"Estoy encantado de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain", dijo Torres citado en el comunicado del club.

El Barcelona expresó en un comunicado "su agradecimiento a Ferran Torres por su compromiso durante las últimas cuatro temporadas y media como jugador azulgrana y le desea lo mejor en la siguiente etapa de su carrera profesional".

Su llegada a la capital francesa podría aumentar las esperanzas del Liverpool, equipo de la Premier League, de fichar al extremo del PSG, Bradley Barcola, de 23 años, que brilló con Francia en el Mundial.

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Los dos clubes llevan semanas en conversaciones, pero el precio que pide el PSG, que ronda los 150 millones de euros (173 millones de dólares), está resultando ser el principal obstáculo.