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Martes, 27 de octubre de 2026
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Presos políticos en Nicaragua
Programa: El Informativo

No cesa la persecución en Nicaragua por parte del régimen: aumentan las cifras de presos políticos

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
En Nicaragua, la persecución política por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en los últimos días se han conocido alarmantes las cifras de detención de disidentes. De acuerdo con el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas con fecha del 23 de octubre del presente año, registra un total de 72 casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos, de los cuales 33 personas permanecen en condición de desaparición forzada.

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