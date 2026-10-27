Brasil le cancela los pasaportes a Flávio Bolsonaro y la oposición denuncia una presunta cacería judicial

Un día después de que Lula Da Silva fuera declarado ganador de las elecciones en Brasil, la oposición denuncia una cacería judicial contra su contendiente Flávio Bolsonaro, la policía federal ha procedido a anularle los pasaportes al hijo de Jair Bolsonaro. Esto tras una orden después que dictó el juez Alexandre De Moraes, el mismo juez que se encargó del juicio del expresidente Bolsonaro en el que fue condenado a 27 años de prisión por un presunto golpe de Estado. La medida llega en medios de especulaciones de un presunto viaje del excadidato Flávio Bolsonaro rumbo a Argentina.