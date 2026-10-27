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Martes, 27 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado
Programa: El Informativo

Plataforma Unitaria tras llegada de María Corina: "Nos reuniremos con quien tengamos que reunirnos"

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ofreció una rueda de prensa tras el regreso de María Corina Machado al país, el domingo 25 de octubre, luego de casi diez meses de haberlo dejado de manera clandestina. Durante el encuentro con los medios, Delsa Solórzano, presidente del Partido Encuentro Ciudadano, se refirió a un posible encuentro entre Machado y la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, en medio del proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

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