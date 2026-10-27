Plataforma Unitaria tras llegada de María Corina: "Nos reuniremos con quien tengamos que reunirnos"

La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ofreció una rueda de prensa tras el regreso de María Corina Machado al país, el domingo 25 de octubre, luego de casi diez meses de haberlo dejado de manera clandestina. Durante el encuentro con los medios, Delsa Solórzano, presidente del Partido Encuentro Ciudadano, se refirió a un posible encuentro entre Machado y la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, en medio del proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro en enero.