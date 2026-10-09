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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Israel

Así fue el impactante momento en que un ataque israelí destruyó un vehículo en la Franja de Gaza: “Los terroristas fueron eliminados en ataques aéreos”

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Así fue el impactante momento en que un ataque israelí destruyó un vehículo en la Franja de Gaza - Captura de pantalla de X - idfonline
Así fue el impactante momento en que un ataque israelí destruyó un vehículo en la Franja de Gaza - Captura de pantalla de X - idfonline
Esto se registró en la zona de Tel al-Hawa, al sur de la ciudad de Gaza, y las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la muerte de tres integrantes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en ataques separados.

Las impactantes imágenes de un vehículo destruido tras un ataque aéreo israelí volvieron a poner el foco sobre la ofensiva militar en la Franja de Gaza. El hecho se registró el jueves 8 de octubre en la zona de Tel al-Hawa, al sur de la ciudad de Gaza, donde un automóvil fue alcanzado por dos misiles, de acuerdo con testimonios recogidos por la agencia Anadolu.

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La ofensiva se produjo en medio de una situación de seguridad todavía inestable en el enclave palestino, donde continúan las operaciones militares y persisten las tensiones pese al alto el fuego acordado en octubre de 2025.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el viernes 9 de octubre que eliminaron a tres “terroristas” de Hamás y la Yihad Islámica Palestina durante ataques aéreos.

Según el comunicado militar, entre los fallecidos se encuentra Hasam Walid Hasan Abu al-Ata, identificado como comandante de la unidad de cohetes del brazo armado de la Yihad Islámica Palestina. También fue identificado Magdi Mein Yusef Al-Yuburi, integrante del brazo militar de esa organización.

El tercer fallecido fue identificado como Mohamad Aja, señalado por las FDI como comandante de compañía en el brazo armado de Hamás. El Ejército indicó que los tres habían promovido ataques contra sus tropas y participado en actividades dirigidas a recuperar las capacidades operativas de las organizaciones.

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Las FDI sostuvieron que esas acciones constituían una violación del acuerdo de alto el fuego y aseguraron que sus fuerzas continuarían actuando contra amenazas inmediatas.

"Las fuerzas del Ejército de Defensa de Israel bajo el Comando Sur están desplegadas en el espacio de acuerdo con el acuerdo y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", indicaron.

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