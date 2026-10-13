"Sí, puede que lo haga; 'el tigre' es amigo mío": Trump dijo a NTN24 que es posible que EE. UU. levante aranceles a productos colombianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando la posibilidad de levantar los aranceles a productos colombianos como medida de alivio tras el devastador terremoto que afectó al país, en un gesto que marca un cambio radical en las relaciones bilaterales respecto a la administración de Gustavo Petro.

En declaraciones a NTN24, Trump atribuyó esta consideración a "la amistad" que mantiene con el actual mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, contrastando significativamente con la relación deteriorada que caracterizó su vínculo con el gobierno anterior.

"Sí, puede que lo haga; 'el tigre' es amigo mío", dijo a la periodista Natalia Cabrera.

Y añadió: "ha sido un gran simpatizante mío, por eso ganó las elecciones presidenciales de este año, yo lo respaldé y ganó, está haciendo un gran trabajo".

Durante la administración Petro, Washington impuso tasas arancelarias, suspendió la compartición de información clave de inteligencia y canceló ayudas fundamentales para Colombia, acusando al Gobierno de insuficientes esfuerzos en la lucha contra el narcoterrorismo.

El anuncio presidencial se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuviera una conversación telefónica de 15 minutos con De la Espriella.

Durante el intercambio, ambos funcionarios revisaron la situación del país, los desafíos en seguridad, cooperación bilateral y estabilidad regional, destacando la importancia del apoyo mutuo y el fortalecimiento de los vínculos estratégicos.

Este contacto representa un nuevo acercamiento de alto nivel, poco más de un mes después de la visita de Rubio a Barranquilla el 8 de septiembre pasado, su primer encuentro oficial con el mandatario colombiano.

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Un vocero del Departamento de Estado informó que Rubio reafirmó lo que calificó como "una alianza revitalizada entre Colombia y Estados Unidos", valorando los esfuerzos del presidente De la Silla para avanzar en prioridades compartidas.

Desde el 24 de julio, Colombia enfrenta un arancel adicional del 12,5% de la medida impuesta por la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos bajo la Sección 301, que instituyó un recargo temporal del 10% y alcanza a 32 economías.

El sector más golpeado es el de las flores: ocho de cada diez dólares de exportación floricultura colombiana dependen del mercado estadounidense. También pagan el recargo productos como frutas, cosméticos, aceite de palma y confitería, mientras que café, banano, aguacate, petróleo y carne de res quedaron exentos.

El tono actual contrasta dramáticamente con septiembre de 2024, cuando el entonces presidente Petro pidió a soldados estadounidenses desobedecer órdenes de Trump durante una manifestación en Nueva York.

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En ese entonces la respuesta de Washington fue inmediata: el Departamento de Estado le revocó la visa por "actuaciones intrudentes y provocadoras".

Las políticas del gobierno Petro quebraron puentes históricos entre ambas naciones. Estados Unidos descertificó a Colombia en lucha antidrogas tras registrarse más de 262 mil hectáreas de coca cultivadas, aunque aclaró que descertificaba al gobierno y no al país.

Como consecuencia, el Congreso estadounidense recortó 50% la ayuda no militar, reduciéndola a 209 millones de dólares, y condicionó totalmente la ayuda militar, recortando el presupuesto a solo 38 millones para el año fiscal.

Adicionalmente, se suspendió el estatus de socio estratégico de inteligencia, eliminando acceso prioritario a radares y tecnología de interdicción marítima.