"No fui a validar un régimen": Panamá y Paraguay abren diálogo para restablecer la democracia en Venezuela

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña, hablaron en Nueva York acerca de posibles acciones para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela, en un encuentro que se celebró en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Presidencia paraguaya anunció que los dos mandatarios analizaron iniciativas que tienen relación con Venezuela y el acompañamiento al pueblo de ese país en ese proceso. El breve comunicado oficial no explicó cuáles serían las medidas concretas discutidas ni si existe un plan entre Panamá y Paraguay.

La reunión sucede pocos días luego de que Peña realizara una visita oficial a Caracas y conversara con Delcy Rodríguez, en el marco de un acercamiento entre Paraguay y Venezuela tras más de un año de ruptura de relaciones diplomáticas.

En su intervención frente a la Asamblea General de la ONU, Peña defendió ese contacto y aseguró que Paraguay busca ayudar a una transición democrática y pluralista en Venezuela. El mandatario paraguayo aseguró que dialogar con las autoridades venezolanas no significa renunciar a sus principios políticos.

“No fui a Venezuela a validar un régimen. No fui a validar absolutamente nada”, afirmó Peña en su discurso ante Naciones Unidas.

El presidente paraguayo de igual forma señaló que su país abrió un canal de diálogo con el régimen venezolano y que busca impulsar acciones orientadas con rumbo a una Venezuela en la que el poder esté en manos de sus ciudadanos. Peña puso como referencia la transición democrática de Paraguay luego de la dictadura de Alfredo Stroessner y sostuvo que su país puede aportar experiencia al proceso de Venezuela.

El acercamiento entre Asunción y Caracas empezó a tomar forma con la visita de Peña a Venezuela el pasado 19 de septiembre. En esa oportunidad, ambos firmaron un comunicado en el que quedaron en avanzar a una nueva etapa de relaciones y abordar asuntos económicos, comerciales y de cooperación.

La visita representa también el primer encuentro de alto nivel entre estos países después de la ruptura de relaciones que pasó en enero de 2025. En aquel momento, Paraguay reconoció a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, mientras que el régimen proclamó a Nicolás Maduro.

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Ahora bien, el encuentro entre Mulino y Peña mete a Panamá en las conversaciones regionales acerca de Venezuela. Hasta ahora, ninguno de los dos informó de manera pública cuáles van a ser las próximas acciones conjuntas ni si otros países latinoamericanos estarán incorporados a estas gestiones.