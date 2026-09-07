María Corina Machado sobre el acuerdo petrolero: "verán el despertar de un país que se convertirá en un faro de creación de riqueza para este hemisferio"

La Casa Blanca le habría solicitado a María Corina Machado visitar Washington antes de completar su regreso a Venezuela, en medio de las críticas por el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez. Precisamente, desde la CERAWeek 2026, la conferencia energética más importante del mundo, la líder democrática afirmó que el tiempo del bloqueo del potencial energético en Venezuela está terminando.