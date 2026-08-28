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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Disidencias de las FARC

Se conoció el secuestro de un militar de la Legión Extranjera Francesa en Nariño: autoridades apuntan a las disidencias de las Farc

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Secuestro de militar de la legión extranjera francesa - Canva
Secuestro de militar de la legión extranjera francesa - Canva
Según los datos recopilados por las autoridades, el militar se dirigía hacia la zona de Cumbitara cuando, cerca del sector de Puerto Remolino, sobre el río Patía, fue detenido por hombres armados.

Las autoridades colombianas se encuentran investigando el secuestro de José Olger Melo Charry, un militar con el grado de cabo que integra la Legión Extranjera Francesa.

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Las autoridades colombianas se encuentran investigando el secuestro de José Olger Melo Charry, un militar con el grado de cabo que integra la Legión Extranjera Francesa.

Según él, esto ocurrió el 6 de agosto, en una zona rural del departamento de Nariño. De acuerdo con la información difundida, Melo Charry, quien nació en Pasto, aprovechó un permiso para regresar a Colombia y visitar a su familia. Durante dicho viaje, junto con otra persona, decidió desplazarse hacia la cordillera, en el norte de Nariño, donde fue interceptado en medio de un retén ilegal.

Según los datos recopilados por las autoridades, el militar se dirigía hacia la zona de Cumbitara cuando, cerca del sector de Puerto Remolino, sobre el río Patía, fue detenido por hombres armados. Informes entregados por las mismas fuentes señalan que, tras identificar que se trataba de un integrante de la Legión Extranjera Francesa, los sujetos procedieron a llevárselo de forma forzada.

La esposa de Melo Charry presentó la denuncia formal el 12 de agosto, seis días después de su retención. A partir de ese momento, el Gaula Militar de la Brigada 23 ha estado al frente de la búsqueda, desarrollando tareas de inteligencia y verificación de pistas para dar con su paradero.

En cuanto a los posibles responsables del secuestro, las primeras versiones oficiales indicaban que no existía certeza sobre qué estructura criminal estaría implicada. Sin embargo, reportes de Caracol Radio señalaron que la hipótesis inicial apuntaba a integrantes de la estructura Franco Benavides, una disidencia armada relacionada con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el mando de alias Iván Mordisco. A pesar de estos indicios, las autoridades continúan verificando la información y no han confirmado oficialmente la autoría.

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Cabe resaltar que el caso traspasó las fronteras, pues el Ministerio de Defensa de Francia confirmó que sigue de cerca la situación y mantiene coordinación con entidades colombianas, tanto en el área de Defensa como de Relaciones Exteriores.

Francia también explicó que José Olger Melo Charry tiene únicamente nacionalidad colombiana y pertenece a la Legión Extranjera Francesa, desmintiendo versiones previas que lo identificaban como franco-colombiano.

Finalmente, no se ha logrado establecer el paradero del militar ni existe información pública sobre su estado de salud. El Ejército continúa desplegando operaciones de rastreo, mientras la investigación busca esclarecer qué grupo armado está detrás del secuestro y obtener datos que permitan facilitar la liberación de Melo Charry.

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