Gobierno Petro
Programa: El Informativo
“Hubo un abandono total del estado”: analista sobre el incremento del reclutamiento de menores en el gobierno Petro
La ONG Human Rights Watch publicó hace una semana un documento que reporta el incremento del reclutamiento de menores de edad entre el 2023 y 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro. Mario Carvajal, analista político, dijo en NTN24: “Ha habido un abandono total por parte del estado en estos últimos años en esta estrategia de presencia en los territorios por lo que las poblaciones son vulnerables a estas políticas de los grupos armados ilegales que han incrementado sus integrantes, quienes se han fortalecido”.