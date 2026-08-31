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Lunes, 31 de agosto de 2026
Lunes, 31 de agosto de 2026
Gobierno Petro
Programa: El Informativo

“Hubo un abandono total del estado”: analista sobre el incremento del reclutamiento de menores en el gobierno Petro

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
La ONG Human Rights Watch publicó hace una semana un documento que reporta el incremento del reclutamiento de menores de edad entre el 2023 y 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro. Mario Carvajal, analista político, dijo en NTN24: “Ha habido un abandono total por parte del estado en estos últimos años en esta estrategia de presencia en los territorios por lo que las poblaciones son vulnerables a estas políticas de los grupos armados ilegales que han incrementado sus integrantes, quienes se han fortalecido”.

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