NTN24
Viernes, 24 de julio de 2026
Viernes, 24 de julio de 2026
Costa Rica

Capturan a alias el ‘Diablo’, uno de los delincuentes más buscados de país latinoamericano y Estados Unidos

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Esposas - Foto de referencia Canva
Esposas - Foto de referencia Canva
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica confirmó este viernes la captura de Alejandro Arias Monge.

Fuerzas policiales de Costa Rica capturaron a Alejandro Arias, alias el "Diablo", considerado el delincuente más buscado del país centroamericano y requerido por Estados Unidos por narcotráfico, informaron el viernes autoridades judiciales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica confirmó este viernes la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, según el medio local El Observador.

o

El operativo se desarrolló en Sarapiquí. Además, la oficina de prensa de la policía judicial informó que en estas acciones “resultaron heridos 4 agentes”. “Sin embargo se logró la captura de este sujeto”, precisó.

Con respecto a los heridos, la Cruz Roja Costarricense (CRC) informó que algunos de los oficiales fueron trasladados por sus propios medios a un centro médico.

“Asimismo, se nos informa sobre la posible existencia de otras tres personas con heridas por arma de fuego; sin embargo, nuestros equipos permanecen a la espera de que las autoridades policiales nos entreguen a los pacientes que se encuentran en una zona montañosa para poder brindar la atención prehospitalaria y, de ser necesario, realizar su traslado al centro médico correspondiente”, indicó.

o

La Cruz Roja agregó que tiene cuatro unidades en la zona cercana, que se mantiene bajo control policial.

Temas relacionados:

Costa Rica

Captura

Policía

Estados Unidos

Fiscalía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estos son los miembros del chavismo que podrían testificar en contra de Nicolás Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿A quiénes desaloja el régimen en Fuerte Tiuna para entregar viviendas a afectados por terremotos en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Maduro, un verano en Nueva York: el dictador completa 202 días tras las rejas en EEUU tras ser capturado en enero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

PRESIÓN CONTRA EL RÉGIMEN | Siguen las sanciones de EE. UU. contra la dictadura castrista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela junto a Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron galardonados con Premio de Convivencia en España

Presos políticos | Foto referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Milagro en Venezuela: rescatan a un bebé que estuvo 32 horas bajo escombros y sin alimentos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela junto a Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron galardonados con Premio de Convivencia en España

Lionel Messi y Lamine Yamal (AFP)
Mundial 2026

Este fue el camino recorrido por España y Argentina para llegar a la final: Cabo Verde logró importante hazaña contra ambos equipos

Cristiano Ronaldo en Eliminatorias Europeas - Foto AFP
Mundial 2026

"El último baile": hermana de Cristiano Ronaldo hizo revelación sobre el futuro deportivo del portugués antes del partido ante Croacia

Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Así quedaron las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026: fechas y horarios de los partidos

Presos políticos | Foto referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Milagro en Venezuela: rescatan a un bebé que estuvo 32 horas bajo escombros y sin alimentos

Eurocopa 2024 | Foto: EFE
Eurocopa

Tras dos días de su eliminación en el Mundial 2026, la Federación Alemana de Fútbol es investigada en un escándalo de corrupción en la Eurocopa de 2024

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre