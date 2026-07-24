Capturan a alias el ‘Diablo’, uno de los delincuentes más buscados de país latinoamericano y Estados Unidos

Fuerzas policiales de Costa Rica capturaron a Alejandro Arias, alias el "Diablo", considerado el delincuente más buscado del país centroamericano y requerido por Estados Unidos por narcotráfico, informaron el viernes autoridades judiciales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica confirmó este viernes la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, según el medio local El Observador.

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El operativo se desarrolló en Sarapiquí. Además, la oficina de prensa de la policía judicial informó que en estas acciones “resultaron heridos 4 agentes”. “Sin embargo se logró la captura de este sujeto”, precisó.

Con respecto a los heridos, la Cruz Roja Costarricense (CRC) informó que algunos de los oficiales fueron trasladados por sus propios medios a un centro médico.

“Asimismo, se nos informa sobre la posible existencia de otras tres personas con heridas por arma de fuego; sin embargo, nuestros equipos permanecen a la espera de que las autoridades policiales nos entreguen a los pacientes que se encuentran en una zona montañosa para poder brindar la atención prehospitalaria y, de ser necesario, realizar su traslado al centro médico correspondiente”, indicó.

La Cruz Roja agregó que tiene cuatro unidades en la zona cercana, que se mantiene bajo control policial.