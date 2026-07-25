Gobierno Trump respalda decisión de Delcy Rodríguez de retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional a la que llamó "corrupta e inútil"

El gobierno de Estados Unidos aseguró este sábado que acoge “con satisfacción” la decisión del régimen venezolano de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó la ocasión para intensificar sus críticas contra el tribunal con sede en La Haya, al que calificó como "corrupto e inútil". Además, pidió su desmantelamiento.

En un comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló que "Estados Unidos acoge con satisfacción la decisión de (..) Delcy Rodríguez y de Venezuela de retirarse de la CPI y la asociación del nuevo gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la corrupta e inútil CPI".

El documento gubernamental cuestionó duramente la efectividad del tribunal internacional, argumentando que el tribunal ha estado "investigando" a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. Según la posición de Estados Unidos, la CPI ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción del tribunal.

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“El llamado tribunal ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. La CPI, en cambio, ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción del tribunal”, resaltó.

El Departamento de Estado calificó esta situación como "un claro exceso de autoridad, sesgo político y aplicación selectiva". “La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima”, añadió.

En su declaración, el gobierno de Estados Unidos destacó su propio enfoque para procesar a Nicolás Maduro: "Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros del servicio estadounidense, Maduro ahora enfrenta justicia en un tribunal de Estados Unidos por los crímenes que ha cometido", señaló el comunicado.

La CPI mantiene investigaciones abiertas sobre Venezuela desde 2018 por crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas. Sin embargo, hasta la fecha no se han emitido órdenes de arresto contra funcionarios venezolanos.

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"Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma", concluyó el Departamento de Estado.