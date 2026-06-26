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Viernes, 26 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Así se vivió sentido minuto de silencio por Venezuela en el partido más atractivo de la fase de grupos del Mundial

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Minuto de silencio por Venezuela. (EFE)
Minuto de silencio por Venezuela. (EFE)
En cámaras se vio a estrellas del fútbol mundial, como los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y el noruego Erling Haaland, cabizbajos y reflexivos ante la magnitud de la tragedia.

Un momento conmovedor se vivió este viernes antes del inicio del partido entre Noruega y Francia por la fase de grupos del Mundial 2026 que se vive en Estados Unidos, México y Canadá.

Antes del pitazo inicial, del considerado por muchos como el partido más atractivo de la primera ronda del campeonato, hubo un sentido minuto de silencio por las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles.

En cámaras se vio a estrellas del fútbol mundial, como los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y el noruego Erling Haaland, cabizbajos y reflexivos ante la magnitud de la tragedia en Venezuela.

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En otro de los primeros partidos de la jornada mundialista de este mércoles, entre Irak y Senegal, también tuvo lugar un minuto de silencio.

Casi mil muertos y más de 50.000 desaparecidos es el trágico balance del doble terremoto en Venezuela sucedido el miércoles mientras crece la desesperación por encontrar supervivientes y la ayuda oficial es escasa.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del régimen venezolano en las labores de rescate.

La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 el viernes, informó el presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen, Jorge Rodríguez.

La Guaira quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros.

Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Casi 48 horas tras los sismos, equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países comienzan a movilizarse para ayudar. Rescatistas de El Salvador, México, Colombia y Ecuador ya están en el país. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

Las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.

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En Caracas, en la madrugada del viernes, operarios alumbrados por un foco golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado. "Silencio absoluto", gritó de repente uno de ellos para poder escuchar a posibles personas atrapadas. "Una linterna, una linterna", dijo otro.

En redes sociales circula una lista no oficial de desaparecidos con más de 51.000 nombres.

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