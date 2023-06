Nueva York despierta siendo la ciudad con la peor calidad de aire en el mundo

Nueva York se despierta este jueves como la ciudad con la peor calidad de aire en el mundo luego de que un espeso humo procedente de los incendios forestales en Canadá afectara a la Gran Manzana a tal punto que las autoridades han estado emitiendo alertas por la deplorable calidad en el aire de la ciudad estadounidense.

Este miércoles el humo generado por los incendios forestales en Canadá llegaron hasta la Gran Manzana envolviéndola en un espeso humo color naranja que ha logrado ocultar los rascacielos de la ciudad y obligando a los ciudadanos a tomar medidas como el uso del tapabocas.

Ahora, cerca de 100 millones de personas en Nueva York se enfrentan a peligrosos niveles de calidad en el aire a medida que los incendios en Canadá continúan propagándose.

El área tri-estatal de Nueva York ha sido la más afectada debido al espeso humo naranja que ha hecho que la ciudad sea la más contaminada en el mundo hoy por hoy.

Desde 1960 la Gran Manzana no contaba con condiciones atmosféricas tan pobres en el aérea metropolitana de la ciudad que actualmente cuenta con unos Índices de Calidad del Aire (AQI) con niveles históricos.

VEA TAMBIÉN Emergencia en la Costa Este de Estados Unidos por nube de humo proveniente de incendios en Canadá o

Nueva York alcanzó el AQI de 413, uno de los más altos en su historia y que no se había visto algo similar desde hace varias décadas.

Otra preocupación que tienen las autoridades es el impacto en el tráfico aéreo ya que, debido a la neblina, centenares de vuelos han sido cancelados o modificaciones en sus itinerarios por cuenta de la baja visibilidad en el Aeropuerto de LaGuardia.

Además, en el estado de Nueva Jersey en áreas como: Newark y Elizabeth, donde hay una gran comunidad latina, las escuelas públicas amanecieron cerradas; mientras que en Nueva York los colegios ya tenían programado un feriado de manera que los estudiantes no tuvieron que salir.

Las autoridades han advertido que las condiciones medioambientales continuarán siendo peligrosas durante este jueves para la salud y que la gobernadora de Nueva York hizo eco de las recomendaciones y alertas de los expertos.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, aseguró que “el índice de calidad del aire normal y seguro es 50. En zonas de nuestro estado se han medido niveles de más de 400 en las últimas 24 horas. Y esa es una situación peligrosa”.

“No necesitas salir a correr esta noche, no necesitas salir a caminar, no necesitas empujar al bebé en su cochecito, este no es un momento seguro para hacer eso”, añadió la mandataria local.