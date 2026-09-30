Nuevo golpe al crimen en Colombia: fue capturado alias ‘Mariguano’, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Tropas del Gaula Militar Chicamocha, adscritas a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, capturaron en el municipio de El Playón, Santander, a un sujeto conocido con el alias de ‘Mariguano’.
El detenido es señalado por la inteligencia militar como presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y contaba con una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado.
Durante el operativo, desarrollado en el casco urbano del municipio santandereano, las unidades de la fuerza pública incautaron armas de fuego cortas, cartuchos de diversos calibres y varios paquetes con pasta base de coca.
De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, el material bélico y las sustancias estupefacientes decomisadas formaban parte de los activos logísticos utilizados por la estructura criminal para financiar sus operaciones en la región.
“La captura de alias 'Mariguano' se logró gracias a la articulación efectiva entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Con este resultado logramos neutralizar a un articulador de homicidios selectivos y asestar un golpe directo a la cadena logística y financiera de estas estructuras armadas en Santander”, destacaron voceros de la Quinta Brigada.
Las investigaciones judiciales indican que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han buscado expandir sus redes de microtráfico y extorsión hacia zonas estratégicas del oriente colombiano, intentando establecer corredores fuera de su área de influencia en la costa Caribe.
Según las autoridades, el capturado dinamizaba el microtráfico local y ejecutaba actividades sicariales ordenadas por la organización en la zona limítrofe entre Santander y Cesar.
La fuerza pública confirmó que mantendrá el despliegue de unidades tácticas en la provincia de Soto Norte y el Magdalena Medio para desarticular las redes de apoyo de los grupos al margen de la ley en la región.