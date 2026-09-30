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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Grupos criminales

Nuevo golpe al crimen en Colombia: fue capturado alias ‘Mariguano’, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan en El Playón, Santander, a alias ‘Mariguano'-Foto tomada de x @COL_EJERCITO
Capturan en El Playón, Santander, a alias ‘Mariguano'-Foto tomada de x @COL_EJERCITO
El detenido tenía una orden de captura por homicidio agravado, en el operativo las autoridades incautaron armas, munición y estupefacientes.

Tropas del Gaula Militar Chicamocha, adscritas a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, capturaron en el municipio de El Playón, Santander, a un sujeto conocido con el alias de ‘Mariguano’.

El detenido es señalado por la inteligencia militar como presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y contaba con una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado.

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Durante el operativo, desarrollado en el casco urbano del municipio santandereano, las unidades de la fuerza pública incautaron armas de fuego cortas, cartuchos de diversos calibres y varios paquetes con pasta base de coca.

De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, el material bélico y las sustancias estupefacientes decomisadas formaban parte de los activos logísticos utilizados por la estructura criminal para financiar sus operaciones en la región.

“La captura de alias 'Mariguano' se logró gracias a la articulación efectiva entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Con este resultado logramos neutralizar a un articulador de homicidios selectivos y asestar un golpe directo a la cadena logística y financiera de estas estructuras armadas en Santander”, destacaron voceros de la Quinta Brigada.


​Las investigaciones judiciales indican que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han buscado expandir sus redes de microtráfico y extorsión hacia zonas estratégicas del oriente colombiano, intentando establecer corredores fuera de su área de influencia en la costa Caribe.

Según las autoridades, el capturado dinamizaba el microtráfico local y ejecutaba actividades sicariales ordenadas por la organización en la zona limítrofe entre Santander y Cesar.

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La fuerza pública confirmó que mantendrá el despliegue de unidades tácticas en la provincia de Soto Norte y el Magdalena Medio para desarticular las redes de apoyo de los grupos al margen de la ley en la región.

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