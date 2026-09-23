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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Periodismo

Último parte médico de Yamid Amat: el periodista “se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado”

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Parte médico de Yamid Amat - Canva y Redes sociales
Parte médico de Yamid Amat - Canva y Redes sociales
La Fundación Santa Fe de Bogotá también informó que cualquier nueva comunicación relacionada con el estado de salud de Yamid Amat será emitida teniendo en cuenta la evolución de su condición.

La Fundación Santa Fe de Bogotá informó, a través de un comunicado, que el periodista Yamid Amat Ruiz permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa institución, tras sufrir dificultades en el sistema respiratorio.

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Según la entidad, a solicitud de la familia, Amat ingresó a la Fundación Santa Fe de Bogotá durante la noche del lunes 21 de septiembre y, desde entonces, ha requerido manejo integral y multidisciplinario por parte del equipo médico.

Asimismo, la institución señaló que actualmente el periodista se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado.

La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el señor Yamid Amat Ruiz se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos”, señaló la institución.

Del mismo modo, la Fundación Santa Fe de Bogotá también informó que cualquier nueva comunicación relacionada con el estado de salud de Yamid Amat será emitida teniendo en cuenta la evolución de su condición y previa autorización expresa de su familia.

El documento fue firmado por Adolfo Llinás Volpe, director médico corporativo de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

En el mismo sentido, se conoció que el comunicador superó las primeras seis horas críticas y ahora atraviesa las 48 horas de un tratamiento especial, durante el cual es valorado por parte de un equipo médico especializado. Su familia permanece junto a él durante este proceso.

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Uno de los principales capítulos de su carrera fue la fundación de CM&, noticiero que permaneció durante 33 años en la televisión colombiana. El espacio se convirtió en uno de los referentes de la información nacional y estuvo marcado por el estilo periodístico de Amat.

A lo largo de su extensa carrera, el periodista también ha formado parte de diferentes proyectos informativos y ha ejercido una influencia significativa en varias generaciones de comunicadores.

Finalmente, familiares, colegas y seguidores permanecen atentos a su evolución y han expresado mensajes de solidaridad y deseos por su pronta recuperación.

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