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Dictadura en Nicaragua

Primicia NTN24: Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega con insólita "contrapropuesta" a documento de EE. UU.

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
En otras palabras, donde Estados Unidos en su propuesta inicial planteaba presión y posibilidad de acciones concretas, Brasil propone volver a la mediación.

NTN24 conoció el primicia que el Gobierno de Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua que Estados Unidos busca impulsar a
través de una resolución.

El borrado al que tuvo acceso NTN 24 será votado esta semana en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington y ya tiene el apoyo de Colombia, Perú, Paraguay y Argentina.

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En el texto se exige la liberación de los presos políticos, la restitución de derechos y bienes confiscados y además plantea retirar de Nicaragua a personal de seguridad, de tecnología, instalaciones que sean procedentes de fuera del hemisferio y que puedan amenazar la seguridad regional.

El proyecto también propone crear un grupo ministerial con capacidad de evaluar el cumplimiento del régimen y preparar opciones de acción política, económica y financiera.

NTN24 también pudo acceder a una contrapropuesta de Brasil que tacha puntos más contundentes del texto inicial.

Desaparece la exigencia de retirar ese personal de seguridad extrahemisférico y también el
grupo ministerial que podría plantear medidas económicas y financieras.

En su lugar, Brasil propone que el secretario general cree un grupo de personas eminentes de entre tres y cinco integrantes, preferiblemente jefes de estado para abrir un nuevo proceso de diálogo con las autoridades nicaragüenses, con la oposición, con la sociedad civil.

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En otras palabras, donde Estados Unidos en su propuesta inicial planteaba presión y posibilidad de acciones concretas, Brasil propone volver a la mediación.

Una diferencia de fondo que tendrá que ser negociada antes de que los cancilleres se sienten
este próximo viernes 2 de octubre en la Organización de Estados Americanos en una reunión
que fue convocada para tomar acciones concretas frente a la situación en Nicaragua.

NTN24 también pudo conocer que esta tarde habrá una negociación en la que el Gobierno de Brasil buscará impulsar su contrapropuesta que ya aparece en el sistema documental oficial de la OEA como comentarios al proyecto de resolución.

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