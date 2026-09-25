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Abuso

Mujer que aseguró haber sido abusada por el rapero Jay-Z dice que hizo "falsas acusaciones"

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Shawn Carter "Jay-Z", músico de EE. UU. - Foto: EFE
Shawn Carter "Jay-Z", músico de EE. UU. - Foto: EFE
Según las acusaciones de la mujer, había sido agredida después de los MTV Video Music Awards en septiembre de 2000.

La mujer que aseguró que el rapero de Estados Unidos, Shawn Carter "Jay-Z", la violó cuando tenía 13 años junto con el magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs, dijo haber hecho "falsas acusaciones", según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP.

Según las acusaciones de la mujer, había sido agredida después de los MTV Video Music Awards en septiembre de 2000.

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"Nunca he conocido ni hablado con el señor Carter. El señor Carter nunca tuvo ninguna conducta inapropiada hacia mí", declaró la mujer en el último documento presentado ante el tribunal.

"Mis declaraciones según las cuales el señor Carter y el señor Combs me violaron mientras una tercera celebridad miraba son falsas", agrega el texto.

La mujer, cuya identidad se mantiene anónima, explica que hizo estas acusaciones en el otoño de 2024 luego de ver un anuncio en Facebook que llamaba a potenciales víctimas de Combs a atestiguar, lo que "reavivó los recuerdos de una violación que sufrí a los 13 años".

Su declaración fue presentada por los abogados de Carter, como parte de una denuncia a la mujer y sus abogados, un caso que ahora está siendo desestimado.

"No hay nada de verdad en ninguna de mis acusaciones contra el señor Carter", añadió.

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Después de su retractación, los defensores del artista indicaron a su vez que ponían fin a la contrademanda.

La mujer dijo que no recuerda haber dado su permiso para que sus abogados presentaran la denuncia en 2024, la cual retiró posteriormente tras tener "dudas" sobre sus afirmaciones.

El documento, parcialmente censurado, sugiere que la mujer sufría problemas de salud mental.

"Diddy", de 56 años, fue condenado a más de cuatro años de prisión en octubre de 2025, tras un juicio por violencia sexual contra algunas de sus exparejas, en especial la cantante Cassie, durante maratones sexuales.

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