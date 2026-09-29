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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen de Delcy Rodríguez reconoció que ha aplicado mecanismos represivos a través de la conocido "Ley del odio". La encargada de la dictadura publicó una carta a su hermano, el ilegitimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para solicitar la reforma parcial de esa ley aprobada y usada por el madurismo durante los últimos 10 años. Para hablar sobre este tema, Jesús Armas, dirigente político y defensor de Derechos Humanos, conversó con El Informativo de NTN24.

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