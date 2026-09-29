"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

La Carta Democrática Interamericana cumple un cuarto de siglo en medio de una paradoja: mientras los golpes militares tradicionales disminuyeron drásticamente, el deterioro democrático avanza en la región. Según la organización Freedom House, en 2025 la mitad de los países firmantes registra una puntuación democrática inferior a la del 2002. Para hablar sobre este tema, Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica y exsecretario general de la OEA, conversó con el programa La Tarde de NTN24.