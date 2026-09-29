Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

El senador republicano Rick Scott se refirió en entrevista con NTN24 a la situación de Venezuela y al inminente regreso de la líder democrática María Corina Machado a su país. En cuanto a los fallidos intentos de Machado para regresar a su país, Scott aseguró que Delcy Rodríguez, encargada del régimen, es enemiga de la Nobel de Paz y amiga de Nicolás Maduro. “Delcy Rodríguez es una persona muy mala. No ayuda a la gente de Venezuela, ayuda a Maduro (...) No es la presidente legítima de Venezuela, es una jefe de carteles de drogas”, sentenció.