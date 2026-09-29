Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

La justicia de España tiene en su poder varios chats entre Delcy Rodríguez y el cuestionado empresario español Víctor de Aldama en los que presuntamente negociaban compra y venta de petróleo Venezolano. Las conversaciones entre la jefe de la dictadura chavista y De Aldama se habrían realizado mediante una aplicación cifrada y las entregó el mismo empresario, quien colabora ahora con la justicia.