Video de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada vuelve a generar temor en Santa Marta: hombres fuertemente armados amenazan cadenas de supermercados

Un video que circula en redes sociales y grupos de WhatsApp muestra a hombres fuertemente armados que aseguran que el paro armado continúa en Santa Marta, La Guajira y Cesar. En la grabación también lanzan advertencias contra establecimientos comerciales que han reabierto sus puertas.

La tensión en Santa Marta continúa luego de la circulación de un nuevo video atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que varios hombres armados aparecen a bordo de un vehículo y aseguran que el denominado paro armado se mantiene en diferentes zonas del Caribe.

Según el contenido de la grabación, el grupo ilegal afirma que la medida no será levantada hasta que les sea entregado el cuerpo de alias ‘Cholo’, señalado como uno de sus principales cabecillas y quien fue abatido recientemente durante un operativo de las autoridades.

Asimismo, uno de los aspectos que mayor preocupación genera son las advertencias dirigidas a establecimientos comerciales que han decidido abrir nuevamente sus puertas pese al temor generado por los hechos recientes.

En el video se hacen referencias a reconocidas cadenas y establecimientos que retomaron sus actividades, entre ellos tiendas ARA, D1 y supermercados Olímpica, situación que ha incrementado la incertidumbre entre comerciantes que intentan recuperar la normalidad económica de la ciudad.

Cabe resaltar que la circulación de estas imágenes se produce mientras las autoridades mantienen desplegados operativos de seguridad en distintos sectores de Santa Marta y el departamento del Magdalena.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad, fecha o lugar en el que habría sido grabado el material audiovisual, por lo que su contenido debe ser manejado con cautela mientras avanzan las labores de seguridad y verificación.

Sin embargo, la difusión del video ha vuelto a generar preocupación entre los samarios, especialmente entre comerciantes y habitantes de sectores donde durante las últimas horas se han presentado cierres preventivos de establecimientos ante el temor por posibles acciones de los grupos armados.