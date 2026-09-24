NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Grupos irregulares

Video de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada vuelve a generar temor en Santa Marta: hombres fuertemente armados amenazan cadenas de supermercados

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Video de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - Canva y captura de pantalla de redes sociales
Video de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - Canva y captura de pantalla de redes sociales
Según el contenido de la grabación, el grupo ilegal afirma que la medida no será levantada hasta que les sea entregado el cuerpo de alias ‘Cholo’.

Un video que circula en redes sociales y grupos de WhatsApp muestra a hombres fuertemente armados que aseguran que el paro armado continúa en Santa Marta, La Guajira y Cesar. En la grabación también lanzan advertencias contra establecimientos comerciales que han reabierto sus puertas.

o

La tensión en Santa Marta continúa luego de la circulación de un nuevo video atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que varios hombres armados aparecen a bordo de un vehículo y aseguran que el denominado paro armado se mantiene en diferentes zonas del Caribe.

Según el contenido de la grabación, el grupo ilegal afirma que la medida no será levantada hasta que les sea entregado el cuerpo de alias ‘Cholo’, señalado como uno de sus principales cabecillas y quien fue abatido recientemente durante un operativo de las autoridades.

Asimismo, uno de los aspectos que mayor preocupación genera son las advertencias dirigidas a establecimientos comerciales que han decidido abrir nuevamente sus puertas pese al temor generado por los hechos recientes.

En el video se hacen referencias a reconocidas cadenas y establecimientos que retomaron sus actividades, entre ellos tiendas ARA, D1 y supermercados Olímpica, situación que ha incrementado la incertidumbre entre comerciantes que intentan recuperar la normalidad económica de la ciudad.

Cabe resaltar que la circulación de estas imágenes se produce mientras las autoridades mantienen desplegados operativos de seguridad en distintos sectores de Santa Marta y el departamento del Magdalena.

o

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad, fecha o lugar en el que habría sido grabado el material audiovisual, por lo que su contenido debe ser manejado con cautela mientras avanzan las labores de seguridad y verificación.

Sin embargo, la difusión del video ha vuelto a generar preocupación entre los samarios, especialmente entre comerciantes y habitantes de sectores donde durante las últimas horas se han presentado cierres preventivos de establecimientos ante el temor por posibles acciones de los grupos armados.

Temas relacionados:

Grupos irregulares

Grupos criminales

Despliegue militar

Armamento

Grupos armados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Quienes asesinan y secuestran son terroristas": Abelardo de la Espriella en mensaje a la ONU en el que también pidió transición "segura" en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Francis L. Donovan | Foto AFP
Narcotráfico en Colombia

Poderoso general de Estados Unidos visita estratégica región de Colombia en lucha contra el Narco

Donald Trump-EFE
Estados Unidos e Irán

Amenazas del régimen de Irán contra círculo de Trump e Israel: ¿riesgo real o propaganda del miedo?

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump asistirá al Pentágono y declina ir a Nueva York para los 25 años de los atentados del 11 de septiembre

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del Manchester City - Foto: EFE
Robo

Condenan a nueve y cinco años de prisión a implicados en violento robo contra el arquero del Manchester City Gianluigi Donnarumma

Francis L. Donovan | Foto AFP
Narcotráfico en Colombia

Poderoso general de Estados Unidos visita estratégica región de Colombia en lucha contra el Narco

Donald Trump-EFE
Estados Unidos e Irán

Amenazas del régimen de Irán contra círculo de Trump e Israel: ¿riesgo real o propaganda del miedo?

Marcelo Gallardo, entrenador - Foto AFP
Fútbol

El argentino Marcelo Gallardo se convierte en nuevo entrenador de selección sudamericana que participó en el Mundial 2026

Lionel Messi, durante un entrenamiento este miércoles-Foto: EFE
Lionel Messi

Club que juega en la segunda división de importante liga europea de fútbol confirmó que Messi se convertirá en su mayor accionista

Gleiker Mendoza, jugador venezolano del Shakhtar Donetsk - Foto EFE
Champions League

La Champions League dedicó posteo a jugador venezolano que anotó golazo en el debut de su equipo en el torneo de clubes

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump asistirá al Pentágono y declina ir a Nueva York para los 25 años de los atentados del 11 de septiembre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023