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Jueves, 18 de junio de 2026
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Estados Unidos

Ocho víctimas, 17 años y un misterio resuelto: el asesino serial de Long Island recibe su sentencia

junio 18, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Rex Heuermann | Foto AFP
Rex Heuermann | Foto AFP
En la audiencia, el juez Timothy Mazzei le dijo al Rex Heuermann: “eres un hombrecito repugnante y despreciable”.

El asesino serial de Long Island, Rex Heuermann fue condenado a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por el brutal asesinato de ocho mujeres.

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La sentencia se dio después de una serie de airados y conmovedores testimonios de los familiares de las víctimas, donde también Heuermann confesó que estranguló y ató a sus víctimas antes de esparcir sus restos por las playas de Long Island.

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Los asesinatos que se dieron entre 1993 y 2010, tardaron más de una década en resolverse, ya que al principio del caso Heuermann se declaraba inocente.

Perfil del asesino

Heuermann, un hombre de 62 años, con una estatura de 1.93, fue el autor de aproximadamente 10 asesinatos, trabajaba como arquitecto y consultor arquitectónico en la ciudad de Manhattan.

Vivía en la casa de su infancia ubicada en Massapequa Park, un suburbio de Long Island, con su esposa con la que llevaba 22 años, su hija y su hijastro.

En la audiencia que se llevó a cabo esta semana, Heuermann, compareció con un traje oscuro, camisa azul y corbata gris, donde reconoció algunos asesinatos y declaró que sentía un poco de remordimiento.

Fue detenido por la policía del condado de Suffolk, los uniformados irrumpieron en su oficina en Manhattan tras relacionarlo con los asesinatos gracias al ADN encontrado en una caja de Pizza.

Perfil de las víctimas

Melissa Barthelemy de 24; Megan Waterman de 22 años; Amber Costello de 27; Maureen Brainard-Barnes de 25; Jessica Taylor de 20; Valerie Mack de 24; Sandra Costilla de 28 y Karen Vergata de 34 años, fueron las mujeres que perdieron la vida en manos de Heuermann.

De acuerdo con el testimonio de las autoridades, se cree que todas las víctimas eran trabajadoras sexuales en el momento de su muerte y a la mayoría las contacto a través de sus anuncios en Craigslist.

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Algunas de ellas contaban con hijos pequeños, ahora son adultos e intervinieron conmovidos ante el tribunal.

Tras el desgarrador testimonio de los familiares de las víctimas, el juez Timothy Mazzei dijo al dictar la pena: “eres un hombrecito repugnante y despreciable, si es que se te puede llamar hombre. Y eres un cobarde. Llévenselo de aquí”.

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