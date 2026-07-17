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Viernes, 17 de julio de 2026
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Presos políticos

Foro Penal confirma la excarcelación del preso político Henry Sánchez

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Excarcelación del preso político Henry Sánchez / Bandera de Venezuela - Fotos: X / EFE
Excarcelación del preso político Henry Sánchez / Bandera de Venezuela - Fotos: X / EFE
El extrabajador de PDVSA estuvo privado de libertad desde el 4 de julio de 2017.

El pasado jueves, la organización no gubernamental Foro Penal confirmó la excarcelación del preso político y extrabajador de PDVSA Henry Sánchez.

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Mediante su cuenta en la red social X, la ONG confirmó la excarcelación de Sánchez, quien estuvo privado de libertad desde el 4 de julio de 2017.

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Sánchez se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Tocuyito, oficialmente conocido como Internado Judicial de Carabobo, una de las prisiones más grandes de Venezuela, ubicada en el estado Carabobo.

El extrabajador de la estatal petrolera fue detenido luego de denunciar una presunta trama de corrupción y malversación de fondos en la empresa mixta ruso-venezolana PetroZamora.

Según el más reciente balance de Foro Penal, en Venezuela hay 371 personas consideradas presos políticos, de las cuales 346 son hombres y 25 mujeres.

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Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a múltiples presos políticos.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

 

 

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