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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Ola de calor

El calor extremo también amenaza a los animales: aves abandonan sus nidos para escapar de las altas temperaturas

julio 15, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La ola de calor que afecta a Europa está impactando a la fauna silvestre. En Bélgica, centros de rehabilitación reportan un aumento en el rescate de aves jóvenes, mientras estudios científicos advierten que las altas temperaturas alteran el comportamiento y la supervivencia de distintas especies.

Las altas temperaturas que se registran en Europa no solo afectan a las personas. En Bélgica, centros de rehabilitación de fauna silvestre han recibido más de un centenar de aves en los últimos días, principalmente polluelos de vencejos, golondrinas y estorninos que abandonan sus nidos para escapar del calor.

Según los especialistas, estas especies, que suelen anidar bajo los techos de las viviendas, enfrentan un riesgo especial durante las olas de calor. Con temperaturas cercanas a los 34 °C, muchos polluelos saltan antes de poder volar completamente.

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La situación ha desbordado la capacidad de varias organizaciones dedicadas a la atención de fauna silvestre. Además, el número de animales atendidos en estos centros casi se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, una tendencia que sus responsables atribuyen a la pérdida de hábitat y al cambio climático.

Los efectos del calor extremo también han sido documentados por la comunidad científica. Diversos estudios señalan que las altas temperaturas dificultan la regulación térmica de muchas especies y pueden modificar su comportamiento.

En las aves, por ejemplo, el exceso de calor reduce el tiempo que dedican a buscar alimento o alimentar a sus crías, mientras que otras investigaciones han asociado las altas temperaturas con cambios en el comportamiento de animales como los perros.

Estos hallazgos refuerzan las advertencias sobre los efectos del cambio climático, que no solo incrementa la frecuencia e intensidad de las olas de calor, sino que también representa un desafío creciente para la supervivencia de la fauna silvestre.

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