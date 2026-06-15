Así es como marines de EE. UU. realizan ejercicios aéreos sobre el Mar Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) compartió este lunes una serie de imágenes sobre cómo marines participan en procedimientos de despegue y aterrizaje sobre el mar Caribe.

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Según indicó el Southcom en un mensaje en X, las fuerzas militares de EE. UU. se mantienen desplegadas en el área de responsabilidad del mando militar apoyando la Operación Lanza del Sur de la Administración del presidente Donald Trump.

La operación fue puesta en marcha el año pasado para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores ilegales y proteger al país mediante una presencia continua en aguas internacionales.

Los recientes ejercicios también incluyen el reabastecimiento en vuelo aire-aire con un KC-130J Super Hércules asignado al Escuadrón de Transporte de Reabastecimiento Aéreo (VMGR) 253.

Un video muestra la forma en la que una aeronave reabastece a la otra en pleno vuelo. “Las fuerzas militares de los EE. UU. están desplegadas en el área de responsabilidad de SOUTHCOM en apoyo de la Operación Lanza del Sur, operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra”, detalló el mando militar.

La operación antidrogas en aguas del Caribe se extendió posteriormente hasta el Pacífico, donde el Ejército ha matado a decenas de narcotraficantes que presuntamente transportaban drogas por vía marítima

En el marco de despliegue, el 3 de enero de 2026, el presidente Trump anunció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.