Omar González regresa a Venezuela tras más de un año en el exilio y comparte mensaje de María Corina Machado: "Viene detrás de mí"

El dirigente de Vente Venezuela y diputado Omar González llegó este viernes a Venezuela, después de más de un año en el exilio.

"Pueden imaginarse ustedes tres años de ausencia en Venezuela. Año y medio confinado en la Embajada de Argentina en Caracas en condiciones infrahumanas y luego rescatado en un operación sin precedentes. Tuvimos el apoyo de Estados Unidos, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio", inició diciendo.

"No descansaba mi alma y mi corazón por estar en mi tierra, viendo la resistencia del pueblo venezolano. La acumulación de tragedia que estaba ocurriendo en mi país. 27 años de destrucción y saqueo. El Estado en Venezuela no existe", agregó.

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De acuerdo con González, previo a su llegada a Venezuela, tuvo la oportunidad e hablar con la Premio Nobel de Paz. “María Corina Machado me pidió que le abriera paso, que detrás de mí, viene ella”, afirmó.

En viarios videos que rondan las redes sociales, se observa a González siendo recibido por sus compatriotas a las afueras del aeropuerto.

Con su llegada, González se convierte en el primero de los seis colaboradores de la líder democrática y Nobel de Paz, María Corina Machado, que permanecieron refugiados durante más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas, en retornar a territorio venezolano.

“Regreso más fuerte que nunca y con la intención de acompañar a los venezolanos”, afirmó González antes de abordar un vuelo con destino a Barcelona, estado Anzoátegui.

La noticia había sido anunciada este jueves por representantes de Vente Venezuela en el municipio Sotillo, quienes acudieron a las instalaciones del diario El Tiempo para informar sobre el retorno del dirigente político.

Por otra parte, el coordinador municipal de Vente Venezuela informó que este sábado 29 de agosto se realizará una movilización denominada “El Norteñazo”.

La marcha comenzará en las inmediaciones del Farmatodo ubicado en Los Cerezos y tendrá como punto de llegada el sector Los Yaques, en Puerto La Cruz.