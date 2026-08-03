El desgarrador testimonio de un patrullero que sobrevivió al ataque terrorista en Cúcuta perpetrado por el ELN

Billy Molina, patrullero de la policía de Colombia y sobreviviente al ataque terrorista del ELN, habló al respecto y aseguró que lo primero que pensó fue que se iba a morir: “Lo único que hice en ese momento fue aferrarme a la voluntad de Dios y pedir ayuda para que pudiéramos salir, porque yo estaba con cinco compañeros más”. “El comando está dividido por partes, pero quedó totalmente destruido. Los alojamientos donde estábamos fueron los más afectados, fue duro”, aseveró Molina.