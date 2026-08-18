ONG venezolana denuncia segunda muerte de recluso este año: habría estado bajo custodia del Estado en penal de Anzoátegui

Sergio Gabriel Ascanio falleció bajo custodia en el Centro Penitenciario Agroproductivo Barcelona, en el estado Anzoátegui, en un nuevo caso que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) encontró relación con problemas de atención médica en el interior de las cárceles del régimen venezolano.

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Según el OVP, la muerte de Ascanio llegó como consecuencia de complicaciones de salud y de la falta de atención médica adecuada en el recinto. La organización notificó el fallecimiento este martes 18 de agosto por medio de sus redes sociales y solicitó que las autoridades trabajen para descubrir las condiciones en las que ocurrió.

Este caso se convierte en el segundo fallecimiento registrado este año en ese penal, según varios medios locales. El anterior correspondió a Luis Felipe Moreno Moreno, el cual falleció el 27 de julio luego de presentar graves problemas de salud y ser movilizado de urgencia al Hospital Universitario Dr. Luis Razetti.

La situación del centro penitenciario de igual forma queda bajo cuestionamiento por sus niveles de sobrepoblación. Según el OVP, hoy día tiene cerca de 1.400 reclusos, pese a que su capacidad instalada es de solo 560 personas.

Lo anterior refleja una sobrepoblación cercana al 150 %.

La organización también asegura que el hacinamiento hace empeorar las condiciones de vida de los presos y hace difícil el funcionamiento de los servicios esenciales.

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Entre los problemas más importantes que se han mencionado se encuentran el acceso de manera rápida para atención médica, la alimentación y la seguridad en las instalaciones.

“El hacinamiento crítico en las cárceles deteriora de forma acelerada la calidad de vida y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, señaló el OVP, que además advirtió acerca del impacto que esta situación puede traer en la salud de los internos.

El fallecimiento de Ascanio se produce días después de que la organización denunciase otros casos de muertes bajo custodia en distintos centros penitenciarios en territorio venezolano. El 11 de agosto, el OVP también informó de los decesos de Anthony Portillo, Víctor Salgado y Adrián Felipe, sucedidos en cárceles de Carabobo, Miranda y Lara, respectivamente.