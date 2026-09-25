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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Benjamín Rausseo

Benjamín Rausseo, conocido popularmente como 'Er Conde del Guácharo', fue hospitalizado tras repentino evento cardiovascular

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Rausseo, comediante y político venezolano - Foto de referencia: EFE
Benjamín Rausseo, comediante y político venezolano - Foto de referencia: EFE
Según reportes, el malestar se presentó frente a varios de sus empleados, quienes activaron los protocolos de auxilio para atenderlo.

El comediante y político venezolano Benjamín Rausseo, conocido como 'Er Conde del Guácharo', fue hospitalizado luego de presentar un repentino evento cardiovascular.

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El episodio ocurrió el miércoles 23 de septiembre, en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, mientras Rausseo supervisaba los trabajos de ampliación del conjunto residencial Atlantis, proyecto inmobiliario de su propiedad.

Según reportes, el malestar se presentó de manera repentina frente a trabajadores que se encontraban en el lugar, quienes activaron los protocolos de auxilio para atenderlo.

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Posteriormente, Rausseo fue trasladado a una clínica donde permanece bajo observación médica.

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Rausseo es un humorista, empresario, abogado y político, famoso a nivel nacional e internacional por interpretar a "Er Conde del Guácharo", un icónico personaje de stand-up comedy con acento del oriente del país que utiliza el humor irreverente y cotidiano para retratar la realidad de los venezolanos.

En materia política, ha sido duramente criticado por sus posturas independientes, sus declaraciones electorales y su decisión de apartarse de los bloques tradicionales de la oposición.

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