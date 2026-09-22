"Ningún poder ni autoridad, interna o foránea, tiene la legitimidad para prohibirle la entrada a un ciudadano venezolano a su país": Juan Pablo Guanipa sobre intentos de regreso de María Corina Machado

NTN24 conoció que la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, ha hecho tres intentos infructuosos de llegar a Venezuela en las últimas horas mediante varias vías y diferentes países.

La líder de la democracia en Venezuela mantiene su intención de regresar a su país, luego de que varios intentos anteriores no se concretaran.

Entre los obstáculos señalados se encuentran restricciones logísticas, bloqueos marítimos y limitaciones aéreas.

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Según la información que pudo conocer NTN24, el primer intento ocurrió el lunes, cuando la dirigente opositora buscó trasladarse por vía marítima desde Panamá. Aunque habría contado con respaldo de las autoridades panameñas, la embarcación no pudo zarpar debido a supuestas fallas mecánicas.

Posteriormente, durante la mañana de este martes, Machado intentó viajar por vía aérea hacia Aruba, pero el vuelo tampoco pudo realizarse.

Más tarde, se habría planteado un nuevo intento desde Curazao, aunque nuevamente se habría impedido el despegue.

En total han sido siete intentos de regresar a su país desde el 21 de junio, sin embargo, la líder democrática se ha enfrentado a todo tipo de obstáculos, pese al apoyo de países como Panamá, cuyo gobierno le otorgó un pasaporte diplomático para razones humanitarias.

Ahora, el líder opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado, se pronunció con contundencia y exigió que se le permita su ingreso al país.

"Prohibirle la entrada de Maria Corina Machado es inaceptable. Ningún poder ni autoridad, interna o foránea, tiene la legitimidad para prohibirle la entrada a un ciudadano venezolano a su país", dijo.

Y añadió: "Déjenla entrar y pongan la fecha de las elecciones. No jueguen con el pueblo venezolano. ¡Viva Venezuela Libre!".