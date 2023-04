Orlando Maldonado, un tachirense que superó el Darién pero no el incendio de Juárez

La historia de Orlando José Maldonado no es muy distinta a la de todos los migrantes que estuvieron en el incendio del centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, pero su destino sí lo fue.

El tachirense superó el camino de miles de kilómetros desde Venezuela, incluyendo la peligrosa selva del Darién, hasta llegar al lugar donde fue detenido por agentes de migración en México que no le abrieron las puertas a pesar de los gritos en medio del incendio donde falleció.

El hombre de 26 años deja un niño huérfano de siete y uno de sus motivos para salir de casa en el pueblo rural de Tucape, en Táchira, el pasado 9 de octubre.

La agencia AFP habló con su familia para conocer más la historia de este venezolano que se sumó a los cerca de 7 millones de venezolanos que han dejado el país debido a la grave crisis socioeconómica.

"No había un día desde que se fue que no me llamara", recuerda su madre, Aidé Pérez, de 62 años, junto a dos fotos de Nando, como lo llamaba, colocadas sobre un viejo portarretrato al lado de una vela encendida y unos querubines de cerámica.

La última vez que habló con su familia fue el 26 de marzo.

Tras enterarse del incendio, Aidé llamaba diariamente a su número celular esperando una respuesta, hasta que se confirmó su muerte.

Sobre su cama, la familia muestra ropa, unas zapatillas desgastadas, fotografías de niño y gorras que Orlando dejó para su regreso. Una bandera venezolana pende sobre la cabecera.

"No le gustaba estarse tranquilo, hacía 'delivery' en una tienda pero le gustaba hacer de todo. Le metía a la mecánica y decía que quería darle un buen futuro a su hijo", recuerda Aidé.

Orlando Genaro Maldonado, el padre de 65 años, cuestiona las circunstancias de la catástrofe.

"¿Por qué prácticamente asesinar a esos muchachos si eran muchachos sanos?", reclama. "La mayoría de los que se van de aquí, se van a trabajar, a buscar otro futuro porque en realidad en este país no tenemos vida", dice el hombre.

Aide Perez Pulido y Orlando Maldonado, padres de Orlando, claman justicia y piden al gobierno de México los ayuden a repatriar el cuerpo de su hijo.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador admitió que hubo negligencia en el tratamiento del incendio en el centro de reclusión de ciudad Juárez, al norte de México.

“Desde que nos llegó una lista que estaba ya viral en la redes sociales y dónde sale el nombre de nuestro hijo es que comenzó esta incertidumbre pues todo fue muy rápido porque salía la información y un video que había habido un incendio, fue para nosotros algo que no podemos creer pues ninguna autoridad mexicana nos ha llamado”, insiste la madre.

“No entendemos por qué a ellos los meten a un centro como presos si él estaba trabajando y esperando cruzar la frontera ; pues una amiga de viaje nos contó que él estaba trabajando en un semáforo cuando los recogieron a todos y se los llevaron para luego quitarles todas sus pertenencias, incluyendo los cordones de los zapatos y los encerraron como si algo malo hicieran solo por llegar a ese país que deben cruzar para llegar a los Estados Unidos que era su meta”.

“Me duele mucho lo que pasó, porque todos los que allí fallecieron eran seres humanos pues ahí no solo estaba mi hijo y los demás venezolanos, también había de otras nacionalidades y se ve clarito en un video que hay policías; no quisieron abrirles las rejas y no les importó que dentro del recinto estaban todas esas personas”.

Por su parte el padre de Orlando asegura que desde que se enteraron de la noticia están “desechos”, por lo que pide “piedad” a las autoridades y a la ONU para dar santa sepultura en su natal Táchira del cuerpo de su hijo.

El embajador de Venezuela en México tampoco ha respondido a la solicitud de la familia.