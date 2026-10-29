Oro venezolano en la mira de Washington: aseguran que empresas de EE. UU. están listas para invertir en minería

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, aseguró que empresas de su país están listas para ayudar al desarrollo de la industria minera venezolana, luego de visitar varias instalaciones de extracción y procesamiento de oro en el estado Bolívar.

El recorrido, hecho el jueves 29 de octubre, incluyó la Planta Chocó y las minas de oro Santa Bárbara y VBK, vinculadas a la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Barrett estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Minero, Héctor Silva.

“Las empresas norteamericanas, líderes en innovación y tecnología, están listas para contribuir al desarrollo del sector minero venezolano”, detalló el diplomático en un mensaje divulgado por la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Barrett indicó que pudo conocer de primera mano el potencial de las instalaciones y reiteró que Washington busca impulsar la recuperación económica venezolana por medio del plan de tres fases promovido por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La visita representa un nuevo acercamiento público de funcionarios a una de las zonas mineras más importantes del país. Según El Pitazo, se trata de la primera visita pública de un representante diplomático de Estados Unidos al enclave de explotación minera del sur venezolano.

El recorrido transcurre en medio de los esfuerzos de la administración Trump por ampliar la participación de compañías norteamericanas en sectores estratégicos de Venezuela, más allá de la industria petrolera.

En septiembre, Reuters notificó que Washington buscaba mayor acceso a los recursos minerales venezolanos, incluyendo el oro, y que funcionarios de los Estados Unidos habían tenido reuniones con empresas para explorar oportunidades de inversión y participación en el sector.

No obstante, el interés anunciado por Barrett no se tradujo aún en la presentación de contratos, montos de inversión ni nombres de compañías dispuestas a desarrollar proyectos en el país. El diplomático tampoco precisó cuándo se podrían concretar eventuales acuerdos.

Reuters de igual forma advirtió que estas condiciones dificultan determinar el verdadero potencial comercial de los depósitos minerales del país y representan riesgos para las compañías interesadas.

La visita de Barrett y Silva deja así una señal de interés de Washington en el oro venezolano y en la incorporación de tecnología norteamericana a las operaciones mineras. Sin embargo, el paso de esa disposición a inversiones concretas va a depender de las condiciones legales, económicas y de seguridad que encuentren las empresas en el país.