De la Espriella presenta nuevos golpes contra el crimen y sus finanzas en Colombia: reporta 55 capturas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, continúa con su mano dura contra la delincuencia en el país y anunció nuevos golpes contra el crimen y a sus finanzas en distintas partes del territorio.

De acuerdo con De la Espriella, en las últimas 24 horas, la Fuerza Pública colombiana logró llevar a cabo 55 capturas, la incautación de 1.011 kilos de cocaína y 24 armas de fuego, y afectó 7 laboratorios de narcóticos.

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En un mensaje en X, el mandatario colombiano destacó, además, la baja de alias “Terry”, cabecilla del grupo narcoterrorista Clan del Golfo, junto con otros dos integrantes en Jericó, Antioquia.

Por otro lado, puntualizó que en El Charco, Nariño, se incautaron $675 millones y una embarcación.

Mientras que la minería ilegal fue golpeada de manera contundente al afectar a 2 dragas, 2 excavadoras y 3 motores.

“Combatimos el crimen que destruye nuestros ecosistemas y financia el terrorismo”, sentenció el preseidente.

Finalmente, en su mensaje lamentó y honró la muerte de un militar, quien fue asesinado en el ataque con dron en Aipecito, Huila.

“Acompañamos a su familia. Mi orden es clara: encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, concluyó, asegurando que seguirá golpeando las estructuras criminales, sus armas y su dinero.