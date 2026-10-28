"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el expresidente del gobierno español, Felipe González, y exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se refirió a lo que representa Delcy Rodríguez, quien sin pena ni gloria se pasea por diferentes escenarios a nivel internacional, aun cuando el régimen que ella representa sigue siendo acusado de represión y violación de derechos humanos. "Yo siento repugnancia. Lo que siento es que todavía tenga la capacidad para ejercer un poder represivo y de exclusión”, expresó Gonzále