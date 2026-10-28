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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Delcy Rodríguez
Programa: La Noche

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el expresidente del gobierno español, Felipe González, y exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se refirió a lo que representa Delcy Rodríguez, quien sin pena ni gloria se pasea por diferentes escenarios a nivel internacional, aun cuando el régimen que ella representa sigue siendo acusado de represión y violación de derechos humanos. "Yo siento repugnancia. Lo que siento es que todavía tenga la capacidad para ejercer un poder represivo y de exclusión”, expresó Gonzále

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