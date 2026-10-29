"No puede haber diálogos indefinidos y eternos en Venezuela": advierte Dignora Hernández

Este jueves, desde la Universidad Católica Andrés Bello, María Corina Machado llevó a cabo su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela, un evento en el cual la líder democrática se refirió a temas fundamentales para la transición democrática de su país, elecciones y el papel de Estados Unidos dentro de este proceso, entre otros temas. Para hablar sobre este tema, El Informativo de NTN24 conversó con el activista político Henry Alviárez y Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela, quienes acompañaron a Machado desde su retorno a territorio venezolano.