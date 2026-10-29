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"No puede haber diálogos indefinidos y eternos en Venezuela": advierte Dignora Hernández

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves, desde la Universidad Católica Andrés Bello, María Corina Machado llevó a cabo su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela, un evento en el cual la líder democrática se refirió a temas fundamentales para la transición democrática de su país, elecciones y el papel de Estados Unidos dentro de este proceso, entre otros temas. Para hablar sobre este tema, El Informativo de NTN24 conversó con el activista político Henry Alviárez y Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela, quienes acompañaron a Machado desde su retorno a territorio venezolano.

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