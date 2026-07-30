Novak Djokovic volverá a competir en prestigioso torneo de tenis tras dos años de ausencia

Novak Djokovic confirmó este jueves que jugará el Masters 1000 de Cincinnati, con lo que regresará al torneo por primera vez desde 2023 , año en el que conquistó el título luego de vencer al español Carlos Alcaraz en una de las finales más memorables del mismo.

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El tenista de 39 años, hoy día número cinco del mundo, confirma su participación mediante un video publicado en su cuenta de Instagram y compartido por la organización del certamen. "Estoy feliz por anunciar que volverá al torneo de Cincinnati", dijo el serbio.

Djokovic de igual manera recordó la final que ganó hace tres años frente a Alcaraz por 5-7, 7-6 (7/7), 7-6 (7/4), en un partido que se extendió en tres horas y 49 minutos. "Fue una de las mejores finales en tres sets de un Masters 1000 de mi carrera", expresó.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam no está en las canchas desde su derrota ante el italiano Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon. Durante estos años redujo su calendario y priorizó las grandes citas del circuito, a la vez que las molestias físicas recurrentes alimentaron los rumores acerca de un retiro cercano.

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Como parte de esa preparación, el serbio ha decidido no hacer parte del Masters 1000 de Montreal, cuestión por la cual Cincinnati será su único certamen de preparación antes del US Open.

El último Grand Slam de la temporada, el cual se disputará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre, refleja uno de los grandes objetivos de Djokovic en 2026. En este tratará de conquistar el 25º título de Grand Slam de su carrera y aumentar el récord histórico que ya posee en el tenis masculino.