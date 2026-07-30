NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
Novak Djokovic

Novak Djokovic volverá a competir en prestigioso torneo de tenis tras dos años de ausencia

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic | Foto: EFE
El serbio estará en el Masters 1.000 de Cincinnati como parte de su preparación para el US Open, competencia donde buscará conquistar su 25 título de Grand Slam.

Novak Djokovic confirmó este jueves que jugará el Masters 1000 de Cincinnati, con lo que regresará al torneo por primera vez desde 2023 , año en el que conquistó el título luego de vencer al español Carlos Alcaraz en una de las finales más memorables del mismo.

o

El tenista de 39 años, hoy día número cinco del mundo, confirma su participación mediante un video publicado en su cuenta de Instagram y compartido por la organización del certamen. "Estoy feliz por anunciar que volverá al torneo de Cincinnati", dijo el serbio.

Djokovic de igual manera recordó la final que ganó hace tres años frente a Alcaraz por 5-7, 7-6 (7/7), 7-6 (7/4), en un partido que se extendió en tres horas y 49 minutos. "Fue una de las mejores finales en tres sets de un Masters 1000 de mi carrera", expresó.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam no está en las canchas desde su derrota ante el italiano Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon. Durante estos años redujo su calendario y priorizó las grandes citas del circuito, a la vez que las molestias físicas recurrentes alimentaron los rumores acerca de un retiro cercano.

o

Como parte de esa preparación, el serbio ha decidido no hacer parte del Masters 1000 de Montreal, cuestión por la cual Cincinnati será su único certamen de preparación antes del US Open.

El último Grand Slam de la temporada, el cual se disputará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre, refleja uno de los grandes objetivos de Djokovic en 2026. En este tratará de conquistar el 25º título de Grand Slam de su carrera y aumentar el récord histórico que ya posee en el tenis masculino.

Temas relacionados:

Novak Djokovic

Tenis

Deportes

Cincinnati

Grand Slam

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los retos de Keiko Fujimori en Perú pese a tener "muy buena relación con las fuerzas armadas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 confirmó que EE. UU. tiene "en marcha" una investigación sobre fondos del petróleo venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué busca Abelardo de la Espriella con su posesión presidencial fuera de Bogotá el 7 de agosto?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Deportes

Ver más
España Campeón Mundial 2026 - Foto EFE
Mundial 2026

Esta es la suma de dinero que se ganó la selección de España por ser la campeona del Mundial y lo que le corresponde a Argentina

Jugadores de la selección de Colombia y la selección de Suiza (Copa Mundial de la FIFA 2026) - Foto: EFE
Mundial

Colombia fue más, pero no pudo ante Suiza: la selección europea sacó del Mundial al combinado 'cafetero' en tanda de penaltis

Jhon Córdoba salió lesionado en el partido entre Colombia y Ghana / FOTO: EFE
Selección Colombia

Se confirmó lo que se temía: Jhon Córdoba se pierde lo que resta del Mundial con Colombia tras la lesión que sufrió ante Ghana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela

Piden en Venezuela que el régimen desbloquee medios de comunicación tras la tragedia, incluido NTN24

Ismael Mayo Zambada (AFP)
El Mayo Zambada

México investiga si EE. UU. "violó su soberanía" al capturar al narco El 'Mayo' Zambada del Cártel de Sinaloa

António Guterres, secretario general de la ONU, sobre la reanudación de hostilidades entre EEUU e Irán - Foto: AFP
Secretario General de la ONU

Secretario General de la ONU instó a EEUU y al régimen de Irán a que reanuden las negociaciones de paz

Avenida Boyacá (Cota Mil), Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Caracas

Anuncian cierre parcial de la Cota Mil, una de las principales vías de Caracas, Venezuela

Rover Perseverance en Marte-Foto: NASA
Perseverance

El rover Perseverance de la NASA halla pruebas de un antiguo bombardeo de asteroides en Marte

Terremoto en Japón (EFE)
Japón

Asciende a 13 el número de muertos tras el fuerte terremoto que sacudió a Japón

Iván Cepeda - Foto EFE
Iván Cepeda

Iván Cepeda anuncia que no asistirá al acto de posesión de Abelardo De La Espriella y asegura que el 7 de agosto desarrollará "acciones pacíficas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre