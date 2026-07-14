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Conmebol anuncia la implementación de nuevas reglas para sus torneos, pero descarta una que se aplicó en el Mundial 2026

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Suiza ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Suiza ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Las modificaciones responden al propósito de mejorar la fluidez del juego, reducir las interrupciones y las pérdidas de tiempo, según detalló.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) comunicó oficialmente la implementación de las modificaciones a las Reglas de Juego aprobadas por el International Football Association Board (IFAB). Estas nuevas disposiciones, que fueron utilizadas durante el Mundial 2026, entrarán en vigor en todas las competiciones organizadas por CONMEBOL a partir del 1 de julio de 2026.

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Las modificaciones responden al propósito de mejorar la fluidez del juego, reducir las interrupciones y las pérdidas de tiempo, reforzar la conducta deportiva de los participantes y dotar a los equipos arbitrales de herramientas adicionales para la adecuada gestión de los partidos.

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Entre los cambios más significativos se encuentra la implementación de una cuenta regresiva de cinco segundos para saques de banda y saques de meta cuando el equipo retrase deliberadamente la ejecución. Si el balón no está en juego al cumplirse el tiempo, en el caso de saque de banda se concederá al equipo adversario desde la misma ubicación, mientras que en saques de meta se otorgará un saque de esquina al equipo contrario.

En cuanto a las sustituciones, se establece que el jugador sustituido deberá abandonar el terreno de juego en un plazo de diez segundos. Si no cumple este plazo, el sustituto no podrá entrar hasta que se detenga por primera vez el juego después de transcurrido un minuto desde la reanudación.

A su vez, la Conmebol decidió que el protocolo VAR ampliará su alcance para revisar tarjetas rojas resultantes de una segunda amarilla claramente incorrecta, confusión de identidad en sanciones y saques de esquina concedidos de manera incorrecta, siempre que la corrección pueda realizarse inmediatamente.

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No obstante, la Conmebol decidió no implementar en sus competiciones la tarjeta roja para los jugadores que se tapen la boca al momento de dirigirse a sus rivales, una norma utilizada en el Mundial 2026 y que estrenó el jugador paraguayo Miguel Almirón en el partido ante Turquía.

Respecto a jugadores lesionados, quien provoque la detención del partido por lesión deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto desde la reanudación, permitiendo al cuerpo médico evaluar si debe continuar jugando y reduciendo interrupciones del ritmo.

La CONMEBOL también implementará la expulsión automática para jugadores, suplentes o miembros del cuerpo técnico que abandonen el terreno en señal de protesta contra decisiones arbitrales, o que ordenen o exhorten a otros jugadores a hacerlo. Esta medida busca ser una poderosa disuasión contra protestas colectivas.

Otros cambios incluyen permitir accesorios no peligrosos cubiertos de forma segura, aumentar a ocho el número de sustitutos en partidos amistosos internacionales, y la posibilidad de que las competiciones proporcionen cámaras corporales a los árbitros.

La CONMEBOL mantendrá las pausas de hidratación con duración máxima de noventa segundos, según su protocolo vigente en los manuales de clubes de la Copa Libertadores y Sudamericana.

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